Na dark webu jsou údajně dostupné interní materiály Applu včetně utajovaných informací o dodavatelích konkrétních komponent pro jednotlivé produkty firmy. Na veřejnost se zatím dostalo zejména nevinně vypadající video z testování odolnosti iPhonu 18 Pro vůči pádům na tvrdou podložku.
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Útočníci se k cenným datům dostali oklikou. Skupina s označením World Leaks získala přístup k interním systémům indické společnosti Tata Electronics a ukradla z nich přibližně 630 GB dat.
Co se dočtete dál
- Co všechno hackeři údajně ukradli z dodavatelské firmy Tata Electronics.
- Jaké nové údaje únik informací přináší o iPhonech 18.
- Proč mohou být pro Apple kritičtější údaje o dodavatelském řetězci než fotky nových telefonů.
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