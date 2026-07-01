Na dark webu jsou údajně dostupné interní materiály Applu včetně utajovaných informací o dodavatelích konkrétních komponent pro jednotlivé produkty firmy. Na veřejnost se zatím dostalo zejména nevinně vypadající video z testování odolnosti iPhonu 18 Pro vůči pádům na tvrdou podložku.

Útočníci se k cenným datům dostali oklikou. Skupina s označením World Leaks získala přístup k interním systémům indické společnosti Tata Electronics a ukradla z nich přibližně 630 GB dat.

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Co se dočtete dál

  • Co všechno hackeři údajně ukradli z dodavatelské firmy Tata Electronics.
  • Jaké nové údaje únik informací přináší o iPhonech 18.
  • Proč mohou být pro Apple kritičtější údaje o dodavatelském řetězci než fotky nových telefonů.
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