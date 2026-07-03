Loni oznámený start-up AISLE, za kterým stojí bývalý šéf Avastu Ondřej Vlček, zveřejnil první výsledky své práce. Pod heslem „Mythos doma“ ukazuje, že i evropská firma dokáže vyvinout systém konkurující špičkovým americkým projektům.
Tým několika desítek lidí odhalil srovnatelný nebo vyšší počet vážných zranitelností než Mythos, bezpečnostní model Anthropicu, který americká vláda pokládá za příliš schopný a nebezpečný pro veřejné použití.
Co se dočtete dál
- Jak si AISLE vede při hledání nových zranitelností ve FreeBSD, OpenSSL nebo curlu.
- Proč nelze jednoduše porovnat počty nalezených chyb s Anthropicem.
- V čem se AISLE zásadně liší od systému Mythos a co to znamená pro evropské firmy.
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