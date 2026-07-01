Anthropic do června vstupuje s úlevou. Americká vláda zrušila zákaz distribuce velkých jazykových modelů Fable 5 a Mythos 5, které byly téměř tři týdny mimo dosah uživatelů. Firma tak obnoví přístup ke svým zatím nejlepším modelům v průběhu 1. července i uživatelům v EU.
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Oznámení zároveň odvádí pozornost od nového modelu Claude Sonnet 5, který slibuje lepší poměr ceny a výkonu než Fable 5, ale u zákazníků vzbudil chladné první reakce. Ve stejný den se navíc po modelu GLM-5.2 představil další konkurenční model z Číny nazvaný Long Cat 2 s otevřenou licencí a vyvinutý bez čipů od Nvidie.
Co se dočtete dál
- Proč americká vláda znovu povolila modely Fable 5 a Mythos 5.
- Jak se nový Sonnet 5 liší od dražších modelů Anthropicu.
- Jak mění situaci na trhu nový čínský model AI LongCat.
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