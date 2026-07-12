Kingdom Come: Deliverance 2 se vrátilo tam, kde pro veřejnost začalo: pod klenbu chrámu svaté Barbory, kde se natáčelo ohlášení nejúspěšnější české hry posledních let. Na dvojici koncertů s hudbou ze hry v nové úpravě dorazili diváci ze 27 zemí světa.
Kutnohorský dvojkoncert s doprovodným programem neorganizovalo město ani herní studio, ale kutnohorská římskokatolická farnost. Arciděkan Vladislav Brokeš je pyšný na propojení videohry, chrámu svaté Barbory a místních lidí.
Koncert v Kutné Hoře byl už třetí velkou prázdninovou akcí spojenou se značkou Kingdom Come: Deliverance. Do konce prázdnin se uskuteční ještě tři další.
Co se dočtete dál
- Jak vznikla speciální koncertní verze soundtracku určená přímo pro chrám svaté Barbory.
- Proč bylo potřeba rozmístit kolem orchestru 51 mikrofonů a osm kamer.
- Jaké tři velké akce čekají fanoušky Kingdom Come ještě během letošních prázdnin.
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