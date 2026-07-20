Unikátní postavení OpenAI a Anthropicu je opět o něco slabší. Čínský startup Moonshot AI představil model Kimi K3, který se v některých testech dostal na stejnou úroveň jako nejlepší dostupné modely Fable 5 a GPT 5.6 Sol. Čínským modelům stále chybí část ekosystému pro nejnáročnější uživatele, ale jejich vliv je extrémní. Zpochybňují hodnotu firem navázaných na drahou AI infrastrukturu a zvyšují riziko prasknutí AI bubliny, která staví na neotřesitelném postavení amerických technologií.

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Co se dočtete dál

  • Proč je Kimi K3 největším otevřeným AI modelem současnosti a v čem překonává americkou konkurenci.
  • Jak levnější čínské modely mění ekonomiku umělé inteligence a proč znervózňují investory.
  • Proč mohou otevřené modely zkomplikovat americké snahy o regulaci nejvýkonnější umělé inteligence.
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