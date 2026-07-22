Hry mohou být uměním i součástí národní kultury. Nejnovějším důkazem je titul Scarlet Deer Inn, za kterým stojí znojemské herní studio Attu Games. Studio tak malé, že se celé vejde do jedné domácnosti i s miminem.
Hospoda u šarlatového jelena vypadá na první pohled jako pohádka pro děti. Postavičky animované podle vyšívaných předloh vypadají roztomile a herní prostředí je pohádkové, stejně jako klidná hudba. Zdání ale klame, stejně jako rozverný začátek Zlatého kolovratu, který spolu s Polednicí inspiroval herní příběh.
Co se dočtete dál
- Jak ruční výšivky pomohly vytvořit jednu z vizuálně nejoriginálnějších her posledních let.
- V čem se autoři poučili z předchozích titulů a kde si řekli o pomoc.
- Jak se z roztomilé pohádky během několika minut stane temné dobrodružství.
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