Hry mohou být uměním i součástí národní kultury. Nejnovějším důkazem je titul Scarlet Deer Inn, za kterým stojí znojemské herní studio Attu Games. Studio tak malé, že se celé vejde do jedné domácnosti i s miminem.

Hospoda u šarlatového jelena vypadá na první pohled jako pohádka pro děti. Postavičky animované podle vyšívaných předloh vypadají roztomile a herní prostředí je pohádkové, stejně jako klidná hudba. Zdání ale klame, stejně jako rozverný začátek Zlatého kolovratu, který spolu s Polednicí inspiroval herní příběh.

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