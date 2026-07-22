Samsung ve středu představil své nové skládací telefony. Místo tradiční dvojice Galaxy Z Fold a Galaxy Z Flip ukázal hned tři modely, všechny vybavené aktuální generací skládacího mechanismu Flex Titanium.

Největší novinkou je prostřední Galaxy Z Fold8, který v rozloženém stavu nabízí displej s poměrem stran 4:3. Jeho představení se čekalo, stejný formát má mít i očekávaný první skládací iPhone. Kromě něj korejský výrobce ukázal i modely Fold8 Ultra a Flip8. Hlavní rozdíl přitom spočívá v tom, že Foldy se otevírají jako knížka, zatímco Flip je pokračovatelem kdysi populárních „véček.“

Fold8 jsme si mohli spolu s ostatními novinkami vyzkoušet s předstihem a je zřejmé, že bude populární, i když nepůjde o úplně lidový telefon.

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Co se dočtete dál

  • Proč je nový Fold8 při zavřeném stavu praktičtější než předchozí generace.
  • Jaké kompromisy Samsung udělal mezi Foldem8 a dražším Foldem8 Ultra.
  • O kolik nové skládací telefony zdražily a jak lze cenu výrazně snížit.

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