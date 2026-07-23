Google zveřejnil výsledky svého hospodaření za druhé čtvrtletí roku 2026. Obrat firmy vzrostl meziročně o 24 procent na 119,8 miliardy dolarů. Hlavním tahounem byla cloudová divize firmy, jejíž obrat meziročně vzrostl o 82 procent.

Firma v tomto období zaznamenala čistý zisk ve výši 112,1 miliardy USD, tedy trojnásobek zisku ve stejném období loňského roku. Většina z této částky, 98 miliard dolarů, však představuje zhodnocení investic Googlu, převážně do společností Anthropic a SpaceX.

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