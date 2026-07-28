Králem domácích soundbarů byl dlouho Sonos s modely Arc a Arc Ultra. Nepovedená nová ovládací aplikace ale značku zbavila výjimečného postavení a otevřela dveře konkurenci. Šanci v tom viděl pionýr psychoakustiky Bose, který přišel s novou generací zařízení k televizi i do celého domu.

Kolekce reprosoustav Lifestyle Ultra slibuje pohlcující zvuk s moderním a prostorově nenáročným designem. Otestoval jsem samotný soundbar i kompletní systém, který iluzi prostorového zvuku převede do reality.

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Co se dočtete dál

  • Co dokáže nový systém Bose Lifestyle u televize i v celém domě.
  • Jak hrají jednotlivé části systému a jak si Bose stojí proti konkurenci.
  • Proč je kalibrace téměř povinná a jak funguje na Androidu.

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