Králem domácích soundbarů byl dlouho Sonos s modely Arc a Arc Ultra. Nepovedená nová ovládací aplikace ale značku zbavila výjimečného postavení a otevřela dveře konkurenci. Šanci v tom viděl pionýr psychoakustiky Bose, který přišel s novou generací zařízení k televizi i do celého domu.
Kolekce reprosoustav Lifestyle Ultra slibuje pohlcující zvuk s moderním a prostorově nenáročným designem. Otestoval jsem samotný soundbar i kompletní systém, který iluzi prostorového zvuku převede do reality.
Co se dočtete dál
- Co dokáže nový systém Bose Lifestyle u televize i v celém domě.
- Jak hrají jednotlivé části systému a jak si Bose stojí proti konkurenci.
- Proč je kalibrace téměř povinná a jak funguje na Androidu.
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