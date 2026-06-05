AirPods Max, QuietComfort Ultra a WH-1000XM6 jsou svatá trojice světa sluchátek s potlačením okolního hluku (ANC). To ovšem není jediný důležitý parametr. A ne každý chce za sluchátka dát deset tisíc korun. My jsme proto vzali nejlepší modely sedmi výrobců s cenami od 3500 do 13 990 korun a více než měsíc je porovnávali napřímo.
Rovnou můžeme prozradit, že Apple, Bose a Sony si místo na vrcholu nejlepších sluchátek zaslouží. Jen to neplatí absolutně. Všechny tři top modely mají silné stránky a také výrazné slabiny.
Co se dočtete dál
- Která sluchátka nejlépe potlačí hluk v letadle, kanceláři nebo při cestě vlakem.
- Proč nejdražší model v testu není automaticky nejlepší volbou ani pro majitele iPhonu.
- Jak levný Anker dokázal zaskočit prémiové značky bez ohledu na cenu.
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