AirPods Max, QuietComfort Ultra a WH-1000XM6 jsou svatá trojice světa sluchátek s potlačením okolního hluku (ANC). To ovšem není jediný důležitý parametr. A ne každý chce za sluchátka dát deset tisíc korun. My jsme proto vzali nejlepší modely sedmi výrobců s cenami od 3500 do 13 990 korun a více než měsíc je porovnávali napřímo.

Rovnou můžeme prozradit, že Apple, Bose a Sony si místo na vrcholu nejlepších sluchátek zaslouží. Jen to neplatí absolutně. Všechny tři top modely mají silné stránky a také výrazné slabiny.

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Co se dočtete dál

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  • Proč nejdražší model v testu není automaticky nejlepší volbou ani pro majitele iPhonu.
  • Jak levný Anker dokázal zaskočit prémiové značky bez ohledu na cenu.
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