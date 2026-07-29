Šéf společnosti OpenAI Sam Altman v novém rozhovoru popřel jeden z nejčastěji opakovaných příslibů umělé inteligence: že zaměstnanci budou mít více volného času, nebo dokonce nebudou muset pracovat vůbec.

Altman už dříve financoval studii univerzálního základního příjmu. Během tohoto experimentu dostávali jeho účastníci po tři roky tisíc dolarů měsíčně. Nyní místo peněz navrhuje šéf OpenAI bezplatný přístup k výpočetnímu výkonu a tvrdí, že lidé mohou být v práci díky AI šťastnější.

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Co se dočtete dál

  • Proč OpenAI obětovala jeden ze svých nejznámějších produktů.
  • Co podle Altmana rozhodne o tom, kdo ovládne příští generaci umělé inteligence.
  • Proč se šéf OpenAI najednou staví proti monopolizaci AI.

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