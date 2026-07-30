Největší softwarová firma ve středu zveřejnila hospodářské výsledky za čtvrté fiskální čtvrtletí, které skončilo 30. června. Firmě se podařilo překonat očekávané výsledky. Obrat firmy za sledované období dosáhl 90 miliard dolarů, což představuje meziroční nárůst o 18 procent.
Stejným tempem rostl i provozní zisk firmy, na 40,6 miliardy dolarů. Čistý zisk ve výši 35,8 miliardy je meziročně vyšší o 31 procent. Výsledky kazil prodej Windows a zařízení Surface a herní divize, která zažila další dvouciferný propad.
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