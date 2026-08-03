Během několika týdnů se situace v oblasti umělé inteligence dramaticky proměnila. Špičkový výkon je řádově levnější než při představení nové generace modelů Anthropicu a OpenAI. Znovu za to může čínský startup DeepSeek, který před rokem a půl dokázal vymazat z hodnoty Nvidie 600 miliard dolarů během jediného dne.
Co se dočtete dál
- Proč musela OpenAI během tří týdnů dramaticky zlevnit svůj nejnovější model.
- Jak se DeepSeeku podařilo zvýšit výkon existujícího modelu bez nové architektury.
- Co cenová válka znamená pro budoucí zisky OpenAI, Anthropicu i jejich plánovaný vstup na burzu.
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