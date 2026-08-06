Přístup Googlu k umělé inteligenci se změní. Firma oznámila zásadní reorganizaci, která souvisí s odchodem čtyř inženýrů. V jejich čele stojí Jeff Dean, dosavadní vědecký šéf s titulem Senior Fellow, což představuje nejvyšší technickou expertizu.

Spoluzakladatel Google DeepMind a nositel Nobelovy ceny za chemii Demis Hassabis zároveň končí ve výkonném vedení. V Googlu dál zůstává, přesune se na nevýkonnou pozici předsedy Google DeepMind a vědeckého šéfa společnosti. Aktivní řízení AI aktivit Googlu bude mít nově na starosti dosavadní technický ředitel DeepMind Koray Kavukcuoglu.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Proč je Jeff Dean považován za jednu z největších programátorských legend Silicon Valley.
  • Jaké technologie vytvořili zakladatelé Discovery Loop během působení v Googlu.
  • Jak změny ve vedení souvisejí s proměnou strategie Googlu v oblasti umělé inteligence.

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.