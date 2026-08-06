Přístup Googlu k umělé inteligenci se změní. Firma oznámila zásadní reorganizaci, která souvisí s odchodem čtyř inženýrů. V jejich čele stojí Jeff Dean, dosavadní vědecký šéf s titulem Senior Fellow, což představuje nejvyšší technickou expertizu.
Spoluzakladatel Google DeepMind a nositel Nobelovy ceny za chemii Demis Hassabis zároveň končí ve výkonném vedení. V Googlu dál zůstává, přesune se na nevýkonnou pozici předsedy Google DeepMind a vědeckého šéfa společnosti. Aktivní řízení AI aktivit Googlu bude mít nově na starosti dosavadní technický ředitel DeepMind Koray Kavukcuoglu.
Co se dočtete dál
- Proč je Jeff Dean považován za jednu z největších programátorských legend Silicon Valley.
- Jaké technologie vytvořili zakladatelé Discovery Loop během působení v Googlu.
- Jak změny ve vedení souvisejí s proměnou strategie Googlu v oblasti umělé inteligence.
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