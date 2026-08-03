Americké technologické firmy zažily nepříjemný začátek nového týdne. Svět ještě nestačil vstřebat páteční představení vylepšeného čínského modelu DeepSeek V4 Flash, který je řádově levnější než srovnatelné systémy Anthropicu a OpenAI, a už přišel další útok.
Alibaba v pondělí oficiálně uvedla svůj zatím největší a nejschopnější model Qwen3.8-Max. Čínská firma se navíc rozhodla jej zveřejnit v otevřené podobě, která zásadně zkomplikuje americkým politikům snahy omezit jeho používání mezi tamními firmami.
Co se dočtete dál
- Jak si nový Qwen vede proti Claude Fable 5, GPT-5.6 Sol a dalším nejlepším modelům světa.
- Proč může otevřené zveřejnění modelu změnit konkurenční boj mezi Čínou a Spojenými státy.
- V čem je nový Qwen lepší než konkurence a kde naopak stále zaostává.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.