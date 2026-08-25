Apple v úterý představil novou generaci svých kompaktních stolních počítačů s velkým výkonem. Zvnějšku jde o staré známé, ale uvnitř mají levnější Mac mini i výkonnější Mac Studio nové čipy. Apple se chlubí novým výrobním procesem a vyšším výkonem ve všech ohledech.
Co se dočtete dál
- Proč je srovnání nového M6 s předchozím M4 trochu zavádějící a jaký je skutečný výkonový posun.
- Jak chce Apple umožnit provozovat na malých desktopech velké jazykové modely.
- Kolik stojí nejvýkonnější verze nových Maců a kdy budou k mání.
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