Apple v úterý představil novou generaci svých kompaktních stolních počítačů s velkým výkonem. Zvnějšku jde o staré známé, ale uvnitř mají levnější Mac mini i výkonnější Mac Studio nové čipy. Apple se chlubí novým výrobním procesem a vyšším výkonem ve všech ohledech.

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