Zákaz exportu výkonných čipů pro systémy umělé inteligence do Číny má výsledky, před kterými Nvidia i nezávislí odborníci varovali. Vedle černého trhu se servery a jejich pronájmem čínským AI laboratořím vzniká silná alternativa pro západní hardware.
Jak výrazně Čína pokročila ve vývoji výpočetních čipů, ukázal fenomén Ox Alpha. Tajemný model, který v anonymních testech ukazoval vynikající výsledky, byl uživatelům dostupný zdarma s kapacitou 100 bilionů tokenů denně.
Po odhalení, že takto společnost Z.ai testovala model GLM-5.3-Flash, přišlo další překvapení. Firma tuto extrémní zátěž obsloužila čínskými AI čipy.
Co se dočtete dál
- Co ukázal tajemný model Ox Alpha o schopnostech čínských AI čipů.
- Proč Čína tlačí vývoj modelů směrem k nižším výpočetním nárokům.
- Jak Z.ai a Alibaba snižují cenu provozu velkých modelů.