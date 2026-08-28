Zákaz exportu výkonných čipů pro systémy umělé inteligence do Číny má výsledky, před kterými Nvidia i nezávislí odborníci varovali. Vedle černého trhu se servery a jejich pronájmem čínským AI laboratořím vzniká silná alternativa pro západní hardware.

Jak výrazně Čína pokročila ve vývoji výpočetních čipů, ukázal fenomén Ox Alpha. Tajemný model, který v anonymních testech ukazoval vynikající výsledky, byl uživatelům dostupný zdarma s kapacitou 100 bilionů tokenů denně.

Po odhalení, že takto společnost Z.ai testovala model GLM-5.3-Flash, přišlo další překvapení. Firma tuto extrémní zátěž obsloužila čínskými AI čipy.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Co ukázal tajemný model Ox Alpha o schopnostech čínských AI čipů.
  • Proč Čína tlačí vývoj modelů směrem k nižším výpočetním nárokům.
  • Jak Z.ai a Alibaba snižují cenu provozu velkých modelů.

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.