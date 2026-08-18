OpenAI se několik posledních měsíců soustředila na profesionální uživatele, zejména programátory. Léto ale patří spotřebitelům. Firma na počátku srpna zrušila limity na textové konverzace pro neplatící uživatele ChatGPT díky novému provozně levnějšímu modelu GPT-5.6 Luna.

Nyní firma přidává další novinku: speciální režim pro nedospělé uživatele. Jde o reakci na hlasitou kritiku možného negativního vlivu umělé inteligence na mladší uživatele, a zejména na několik žalob, které produktům OpenAI kladou za vinu i sebevraždy mladých lidí.

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  • Proč OpenAI vrací neplatícím uživatelům neomezené textové konverzace a co za to dostanou.
  • Jak bude ChatGPT poznávat teenagery a co všechno před nimi omezí.
  • Co uvidí rodiče a jak se nový režim projeví v běžném používání.

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