Apple v úterý vstupuje do nové éry. Tim Cook po patnácti letech končí v pozici generálního ředitele a jeho místo přebírá John Ternus, dosavadní šéf hardwarového vývoje. Firma na tuto změnu upozornila již v dubnu letošního roku.

Další personální zpráva z Applu už nečekaná je. Phil Schiller, spojený ještě s érou Steva Jobse, přestává řídit internetový obchod App Store a produktové prezentace společnosti. Změna generálního ředitele se projevila i na dalších pozicích. Z firmy odešli nebo ustoupili do méně významných funkcí lidé, kteří u ní byli řadu let až desetiletí.

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Co se dočtete dál

  • Co znamená nástup Johna Ternuse pro Apple a jeho další směřování.
  • Proč Phil Schiller po letech končí u App Storu a kdo převezme jeho pravomoci.
  • Kteří další dlouholetí manažeři Apple opouštějí a jak se mění vedení firmy.

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