OpenAI oznámila další vědecký pokrok, za kterým stojí zatím neveřejný nový model umělé inteligence. Deset tisíc AI agentů pracovalo podle všeho úspěšně na vyřešení jednoho z nejznámějších matematických problémů.
Interní model umělé inteligence vytvořil důkaz, podle nějž se řešení Navierových-Stokesových rovnic s nenulovou hladkou silou může v konečném čase stát singulárním. Tento problém je jedním ze sedmi takzvaných problémů tisíciletí, za jejichž vyřešení vypsal Clayův matematický ústav odměnu milion dolarů. Na jeho vyřešení se čekalo devadesát let.
Firma však hned po oznámení úspěchu čelí nařčením z plagiátorství.
Co se dočtete dál
- Jak AI hledala řešení jednoho z nejslavnějších problémů matematiky.
- Kolik výpočetního výkonu matematický problém spotřeboval.
- Proč matematik Tristan Buckmaster obviňuje OpenAI z využití jeho neveřejného výzkumu.