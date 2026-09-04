OpenAI reaguje na konkurenty z Anthropicu a jen tři dny po uvedení modelu Fable 5.1 představila novou generaci umělé inteligence GPT-6 Astra. Ta se k prvním uživatelům dostává pouhé dva měsíce po modelu GPT-5.6 Sol a slibuje výrazné zrychlení práce s počítačem. V některých testech zvládá úlohy téměř dvakrát rychleji než předchozí generace.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Co GPT-6 Astra skutečně umí při práci s počítačem a proč je v některých úlohách výrazně rychlejší než předchozí model.
  • Proč OpenAI nejsilnější schopnosti Astry zatím omezuje.
  • Jaké problémy s nezávislými testy GPT-6 Astra odhaluje.

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.