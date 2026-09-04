OpenAI reaguje na konkurenty z Anthropicu a jen tři dny po uvedení modelu Fable 5.1 představila novou generaci umělé inteligence GPT-6 Astra. Ta se k prvním uživatelům dostává pouhé dva měsíce po modelu GPT-5.6 Sol a slibuje výrazné zrychlení práce s počítačem. V některých testech zvládá úlohy téměř dvakrát rychleji než předchozí generace.
Co se dočtete dál
- Co GPT-6 Astra skutečně umí při práci s počítačem a proč je v některých úlohách výrazně rychlejší než předchozí model.
- Proč OpenAI nejsilnější schopnosti Astry zatím omezuje.
- Jaké problémy s nezávislými testy GPT-6 Astra odhaluje.