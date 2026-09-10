První produktová prezentace nového šéfa Applu ukázala, že bez Tima Cooka to ještě úplně „nefrčí“. Apple si ze změny ve vedení udělal legraci během úvodní filmové sekvence, kde se „Tim Apple“ ukázal, ale hlavní roli hrály produkty, umělá inteligence a tvář generálního ředitele Johna Ternuse, který celou prezentaci uváděl.
Apple letos přerušil tradici představování čtyř nových telefonů. Místo toho nabídl svůj první telefon se skládací obrazovkou, iPhone Duo, a doplnil jej novou generací iPhonů Pro s marketingovým heslem o osobním inteligenčním centru.
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