Šéf společnosti Apple Tim Cook minulý týden v rozhovoru varoval, že firma bude muset zdražit některé své produkty. První vlna zvyšování cen je tady, a to mnohem dříve než s představením nové generace telefonů včetně plánovaného skládacího modelu.

Po oznámení nových cen iPadů, Maců či Apple TV i VR headsetu Apple Vision Pro až o 54 procent klesla tržní hodnota Applu o přibližně šest procent. Jde o nejhorší denní výsledek za poslední rok.

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  • O kolik zdražily macbooky nebo Apple TV v USA i Česku.
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