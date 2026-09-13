Monitory od Dellu patří tradičně k těm dražším. Na jedné straně firma míří na firemní zákazníky, kteří si připlácejí za nadstandardní servis. Na druhé straně má firma svou prémiovou herní značku Alienware, která peněženky zákazníků také příliš nešetří.
Testování displeje s označením 32 Plus 4K QD-OLED Monitor jsme si ovšem nemohli nechat ujít. Důvod je prostý: Ve své kategorii má s přehledem nejnižší cenu kolem 13 tisíc korun. Na první pohled mu ani nic neschází, na ten druhý se už nějaké drobnosti najdou.
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