Obě největší AI laboratoře v noci na středu SELČ zveřejnily nové velké jazykové modely, které spojuje společný přístup: slibují lepší dodržování interních „morálních“ pravidel a výrazně nižší ceny. OpenAI dokázala jít se svým úsporným modelem GPT-6 Luna pod úroveň dosavadního šampiona v poměru ceny a výkonu čínského DeepSeeku 4.1.
Co se dočtete dál
- Co nového přinášejí nové modely umělé inteligence Claude Opus 5.5 a GPT-6 Sol a Luna.
- Proč se boj o nejlepší AI model stále více mění v boj o cenu za jeden token a celkové náklady.
- Jak rychle roste používání levných čínských modelů a proč začínají tlačit na ekonomiku OpenAI a Anthropicu.