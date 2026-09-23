Obě největší AI laboratoře v noci na středu SELČ zveřejnily nové velké jazykové modely, které spojuje společný přístup: slibují lepší dodržování interních „morálních“ pravidel a výrazně nižší ceny. OpenAI dokázala jít se svým úsporným modelem GPT-6 Luna pod úroveň dosavadního šampiona v poměru ceny a výkonu čínského DeepSeeku 4.1.

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Co se dočtete dál

  • Co nového přinášejí nové modely umělé inteligence Claude Opus 5.5 a GPT-6 Sol a Luna.
  • Proč se boj o nejlepší AI model stále více mění v boj o cenu za jeden token a celkové náklady.
  • Jak rychle roste používání levných čínských modelů a proč začínají tlačit na ekonomiku OpenAI a Anthropicu.

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