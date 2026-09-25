Aleš Holeček je nejvýše postavený Čech v Microsoftu. Podílel se na několika verzích Windows i na úspěchu předplacené služby Microsoft 365 a poslední dva roky pracoval na integraci Copilota do Office. Od začátku letošního roku řídí zabezpečení produktů firmy proti kybernetickým útokům jako prezident a hlavní architekt Microsoft Security.

Na rozhovor v pražské centrále Microsoftu, kde sídlí i jeden z vývojových týmů firmy, jsme se vydali ve chvíli, kdy firma vydala aktualizaci s historicky největším počtem bezpečnostních oprav.

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Co se dočtete dál

  • Co se změnilo v hledání bezpečnostních chyb díky novým AI modelům.
  • Proč Microsoft nasazuje stovky specializovaných AI agentů na kontrolu vlastního kódu.
  • Jak se podle Aleše Holečka mění role záplat, antivirů a lidské kontroly.

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