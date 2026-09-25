Aleš Holeček je nejvýše postavený Čech v Microsoftu. Podílel se na několika verzích Windows i na úspěchu předplacené služby Microsoft 365 a poslední dva roky pracoval na integraci Copilota do Office. Od začátku letošního roku řídí zabezpečení produktů firmy proti kybernetickým útokům jako prezident a hlavní architekt Microsoft Security.
Na rozhovor v pražské centrále Microsoftu, kde sídlí i jeden z vývojových týmů firmy, jsme se vydali ve chvíli, kdy firma vydala aktualizaci s historicky největším počtem bezpečnostních oprav.
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- Co se změnilo v hledání bezpečnostních chyb díky novým AI modelům.
- Proč Microsoft nasazuje stovky specializovaných AI agentů na kontrolu vlastního kódu.
- Jak se podle Aleše Holečka mění role záplat, antivirů a lidské kontroly.