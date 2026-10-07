Po Googlu vydává novou generaci své umělé inteligence i francouzský Mistral, doposud jediný významnější evropský úspěch v oblasti AI. Jeho Mistral Large 4 „Le Chonk“ slibuje dramatické zlepšení proti svému předchůdci. Druhou novinkou, která má oslovit evropské uživatele, je projekt Kolibri-1.

Oba systémy spojuje evropský původ a obchodní strategie zaměřená na informační suverenitu a soulad s legislativou EU při zpracování citlivých dat a zajištění jejich bezpečnosti.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč Mistral svůj nový model přezdívá Le Chonk a v čem má být výrazně lepší než předchozí generace.
  • Jak si bilionový Mistral Large 4 vede proti nejlepším americkým a čínským modelům.
  • Proč Němci místo velkého modelu staví malý Kolibri a komu má jeho nízká náročnost nejvíc prospět.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.