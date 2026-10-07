Po Googlu vydává novou generaci své umělé inteligence i francouzský Mistral, doposud jediný významnější evropský úspěch v oblasti AI. Jeho Mistral Large 4 „Le Chonk“ slibuje dramatické zlepšení proti svému předchůdci. Druhou novinkou, která má oslovit evropské uživatele, je projekt Kolibri-1.
Oba systémy spojuje evropský původ a obchodní strategie zaměřená na informační suverenitu a soulad s legislativou EU při zpracování citlivých dat a zajištění jejich bezpečnosti.
Co se dočtete dál
- Proč Mistral svůj nový model přezdívá Le Chonk a v čem má být výrazně lepší než předchozí generace.
- Jak si bilionový Mistral Large 4 vede proti nejlepším americkým a čínským modelům.
- Proč Němci místo velkého modelu staví malý Kolibri a komu má jeho nízká náročnost nejvíc prospět.
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