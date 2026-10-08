Dvě největší americké AI laboratoře pokračují v simultánním vydávání novinek. OpenAI během jediného dne změnila podobu své služby ChatGPT, kterou využívá více než 1,2 miliardy uživatelů týdně. Společnost aktualizovala dostupné modely a přinesla nové uživatelské prostředí.

Anthropic zvládl představit novou generaci svého nejmenšího modelu Claude Haiku a do online služby Claude přidal i pro neplatící zákazníky aktuální modely Claude Sonnet 5.5 a Claude Haiku 5.5, který má nabídnout rychlejší odpovědi a zpracování většího množství dat.  

Novinky od OpenAI

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Co se dočtete dál

  • Co slibuje nové uživatelské prostředí ChatGPT a jak se celá služba mění.
  • Jaký model Claude mohou zdarma používat zákazníci Anthropicu a jak si vede proti GPT-6 Luna.
  • Proč předplatitelé Claude dostanou za stejné peníze výrazně více než u OpenAI.
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