Dvě největší americké AI laboratoře pokračují v simultánním vydávání novinek. OpenAI během jediného dne změnila podobu své služby ChatGPT, kterou využívá více než 1,2 miliardy uživatelů týdně. Společnost aktualizovala dostupné modely a přinesla nové uživatelské prostředí.
Anthropic a OpenAI: nové modely nejsou revolučně chytřejší, důležitější je konkurovat čínským cenám
Anthropic zvládl představit novou generaci svého nejmenšího modelu Claude Haiku a do online služby Claude přidal i pro neplatící zákazníky aktuální modely Claude Sonnet 5.5 a Claude Haiku 5.5, který má nabídnout rychlejší odpovědi a zpracování většího množství dat.
Novinky od OpenAI
Co se dočtete dál
- Co slibuje nové uživatelské prostředí ChatGPT a jak se celá služba mění.
- Jaký model Claude mohou zdarma používat zákazníci Anthropicu a jak si vede proti GPT-6 Luna.
- Proč předplatitelé Claude dostanou za stejné peníze výrazně více než u OpenAI.
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