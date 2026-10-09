Až vyjde druhý díl adventury Machinarium, její protagonista robot Josef si bude moci na oslavu dát panáka vyjetého motorového oleje. Brněnské studio Amanita Design ve čtvrtek večer oznámilo pokračování svého nejznámějšího díla. Na vývoji se znovu podílí Jakub Dvorský, autor původního Machinaria a zakladatel studia.

Machinarium 2 se poprvé ukázalo na virtuální akci Triple-i Initiative, volného sdružení nezávislých herních studií, které nepravidelně představuje nové tituly svých členů. Hráče láká na nový příběh robotů Josefa a Berty a pohodlnější ovládání.

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Co se dočtete dál

  • Co přinese pokračování Josefa a Berty a jak se změní řešení hádanek.
  • Proč autoři doporučují gamepad a jaké možnosti ovládání nabídnou.
  • Jak se má změnit herní audio a jak vzniká grafická podoba hry.
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