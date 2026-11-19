Na šestý díl Grand Theft Auto jsme čekali více než dekádu. O půlnoci ze středy na čtvrtek 19. listopadu nastal okamžik, kdy desítkám tisíc hráčů v Česku spadla čelist... Nebo se možná trochu naštvali. Nové GTA se od svých předchůdců zásadně liší.
Je hezčí a detailnější, ale místo simulátoru zločinu v prvních hodinách nabízí spíše simulátor domácího života než naplněný sen o dráze troufalého lupiče. Studio Rockstar Games propojilo svět virtuální Floridy s DNA série Red Dead Redemption s mnohem větším důrazem na příběh a dvojici hlavních postav.
Co se dočtete dál
- Proč GTA VI připomíná zpočátku spíše simulátor partnerského života než kriminální sandbox.
- Proč Rockstar omezuje krádeže aut a další tradiční aktivity, na které byli hráči zvyklí.
- Jaká překvapení může hráč v GTA VI zažít během prvních hodin.
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