„Je to z nějaký hry, jezdí sem za tím lidi z ciziny,“ slyšel jsem říkat jednu starší paní dvěma kamarádkám, když jsme odcházeli z dalšího koncertu hudby z Kingdom Come: Deliverance 2. Dámy pokročilejšího věku byly ve svátečním a měly za sebou komorní koncert vážné hudby v nedávno zrekonstruovaném kulturním domě Slavie v Českých Budějovicích.

Nezasvěcení návštěvníci byli podle všeho v menšině. Kromě místních fanoušků na koncert dorazili i hráči z okolních zemí, podobně jako na letošní slavnostní dvojkoncert v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře.

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