Čínský DeepSeek o víkendu nečekaně vydal aktualizovaný model V4.1-Flash-1017, který přinesl skokový nárůst výkonu v programování a práci AI agentů. Firma zároveň vývojářům i dalším uživatelům poprvé zpřístupnila vlastní nástroj zpřístupňující internetové vyhledávání.

Jen o dva dny později vydala americká vláda nařízení, které vyžaduje kompletní odstranění produktů této čínské firmy ze všech civilních federálních úřadů kvůli riziku úniku citlivých dat do Pekingu.   

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Co se dočtete dál

  • Jak novinka uspěla v uznávaných testech i v reálném prostředí.
  • Proč nový model čelí americkému zákazu a co přesně to znamená.
  • Jak omezení čínského modelu může ovlivnit americkou konkurenci.
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