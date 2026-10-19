Čínský DeepSeek o víkendu nečekaně vydal aktualizovaný model V4.1-Flash-1017, který přinesl skokový nárůst výkonu v programování a práci AI agentů. Firma zároveň vývojářům i dalším uživatelům poprvé zpřístupnila vlastní nástroj zpřístupňující internetové vyhledávání.
Jen o dva dny později vydala americká vláda nařízení, které vyžaduje kompletní odstranění produktů této čínské firmy ze všech civilních federálních úřadů kvůli riziku úniku citlivých dat do Pekingu.
Co se dočtete dál
- Jak novinka uspěla v uznávaných testech i v reálném prostředí.
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- Proč nový model čelí americkému zákazu a co přesně to znamená.
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- Jak omezení čínského modelu může ovlivnit americkou konkurenci.
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