Středa 21. října 2026 je datum, kdy se část internetu odmlčela. Správci velkých serverů je raději vypnuli, aby systémy ochránili před útoky na nově oznámené slabiny technologie PHP, která pohání téměř 70 procent webových stránek.
Dvě zásadní zranitelnosti PHP ale nejsou jediný problém, kterému internet čelí. Kritické chyby se objevily také v technologii Node.js a od víkendu softwaroví inženýři řeší další obrovský problém v podobě úniku šifrovacích klíčů indické certifikační autority eMudhra.
Souběh chyb přiměl k dočasnému vypnutí serverů i českou vládu, ale odhalil také nového hrdinu. Spoustu webů se starší implementací PHP zachránil český vývojář Ondřej Surý.
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