Čínská laboratoř Moonshot AI představila nový model Kimi K3.1 Pro. I když novinka přináší jen změnu v desetinném čísle, výsledky jsou překvapivé. Model Kimi K3.1 Pro v řadě testů spojených s AI agenty a programováním překonal konkurenci od OpenAI a Anthropicu.

Společnost Moonshot AI při tréninku nového modelu dokonce raději omezila jeho schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti. Po dvou měsících rostoucího náskoku amerických firem ukázal, že se čínské modely mohou dále zlepšovat. Americkým laboratořím nepomohlo ani dramatické omezení přístupu k jejich nejlepším modelům.

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Co se dočtete dál

  • V čem nový Kimi K3.1 Pro překonal modely OpenAI a Anthropicu.
  • Proč nižší cena tokenů automaticky neznamená levnější práci s AI agentem.
  • Jak Moonshot omezuje kyberbezpečnostní schopnosti modelu a proč mají bezpečnostní analytici z novinky obavy.
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