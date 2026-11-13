Ve čtvrtek 19. listopadu miliony lidí „onemocní“ nebo si vyberou dovolenou, aby si mohli naplno užít videohru. O půlnoci ze středy na čtvrtek Rockstar Games vydá Grand Theft Auto VI. Pokračování hry, jíž se dosud prodalo 235 milionů kopií, je nejočekávanější herní událostí celého roku.

I když hráči GTA tvoří jen malou součást lidstva, jejich zájem ovlivňuje stovky milionů lidí a způsobuje jim drobné nepříjemnosti. Někteří internetoví operátoři se kvůli zájmu o stahování hry ještě před jejím vydáním museli potýkat s omezením rychlosti připojení pro část zákazníků.

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