Ve čtvrtek 19. listopadu miliony lidí „onemocní“ nebo si vyberou dovolenou, aby si mohli naplno užít videohru. O půlnoci ze středy na čtvrtek Rockstar Games vydá Grand Theft Auto VI. Pokračování hry, jíž se dosud prodalo 235 milionů kopií, je nejočekávanější herní událostí celého roku.
I když hráči GTA tvoří jen malou součást lidstva, jejich zájem ovlivňuje stovky milionů lidí a způsobuje jim drobné nepříjemnosti. Někteří internetoví operátoři se kvůli zájmu o stahování hry ještě před jejím vydáním museli potýkat s omezením rychlosti připojení pro část zákazníků.
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