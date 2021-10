Tlak veřejnosti, regulátorů i soudních sporů má výsledky. Apple se chystá snížit poplatky pro vývojáře a nově podobný krok oznámil i Google. 99 procent tvůrců aplikací pro Android dostane od prvního dne 85 procent obratu místo stávajících sedmdesáti. Provozovatelé služeb, u kterých licence za nabízený obsah tvoří velké procento nákladů, budou Googlu nově odvádět ještě méně, v případě hudebních služeb nebo prodeje e-knih poplatek klesne až na 10 procent.

Google zavede nižší poplatky od 1. ledna a podle oficiálního vyjádření věří, že se prodejci obsahu podělí o vyšší zisky s autory uměleckých děl. Firma zároveň podobně jako Apple říká, že si musí účtovat servisní poplatky, aby mohla investovat do budování Androidu a bezpečného obchodu s aplikacemi.

Filantropické rozhodnutí jedné z nejbohatších firem všehomíru má samozřejmě za cíl zbavit firmu tlaku z okolí a uchovat si přitom zdravou ziskovou marži na provozu on-line obchodu. Nejzajímavější na tom ale je, že se rozhodnutí Googlu snížit poplatky vůbec netýká mikrotransakcí a her. V Mountain View okopírovali strategii Applu. Vyčlenění mikrotransakcí totiž znamená, že nejvýkonnější nosnice bude snášet stále stejně velká zlatá vejce.

Autoři Fortnite vyrazili do útoku proti poplatkům v Apple App Storu, ale zatím zásadní úspěch neslaví Foto: Epic Games

Soud s Applem ukázal, že drtivá většina obratu obchodů s aplikacemi vzniká ve videohrách, které však podle soudkyně mají vlastní pravidla i díky tomu, že třicetiprocentní poplatek za prodej her uplatňují i provozovatelé herních konzolí. Ve výsledku tak navenek Google udělá „správnou věc“, ale uživatelé z toho nebudou nejspíš mít nic a největšího segmentu aplikací se to vůbec nedotkne.

Velké gesto pro veřejnost s nulovým dopadem pro koncové uživatele chystá i Facebook – chce se přejmenovat. Oznámit nové jméno chce firma údajně už v pondělí a stejně údajně ještě ve čtvrtek Mark Zuckerberg nevěděl, jaké to nové jméno má být. Zní to surreálně a surreální to je, není to ale úplná novinka. Reorganizaci spojenou s novým jménem předvedl i Google, tedy holding Alphabet, a nikoho to nijak zvlášť nepomýlilo.

Facebook chce změnit jméno údajně proto, aby veřejnost firmu přestala vnímat jako společnost podnikající v sociálních sítích, ale jako budovatele metaverse. V češtině je to obzvlášť pikantní, protože to slovo v češtině nemá zavedený jednoslovný protějšek a definice mají jen mlhavý obsah s různými významy. V případě Facebooku má jít o budoucnost internetu, virtuální svět s prvky virtuální a rozšířené reality, který člověka úplně obklopí.

Zjednodušeně to bude všechno jako doteď, ale podle pana Zuckerberga bychom měli mít všichni na hlavě Oculus Quest. O „metaverse“ se snažili už tvůrci on-line prostředí Second Life, například. Virtuální pracoviště nabízí HTC se službou Sync, ale nic z toho se neujalo.

I takto může vypadat platforma pro virtuální pracovní porady. Takto ji vidí uživatelé s brýlemi Oculus. Na obrázku Horizon Workrooms. Foto: Oculus

Hlavním důvodem, proč to Facebook bude mít s metaversem těžké, je jeho závislost na speciálním vybavení. Deset let tlačenky a několik let dotování headsetů, které nepotřebují počítač ani kabely, zatím neudělalo z virtuální reality nic víc než jen zábavu pro malou skupinu lidí, kteří ze všeho nejraději do rytmu populární hudby sekají světelnými meči. Pravda, on-line prostředí Rec Room je mezi uživateli VR headsetů ještě populárnější než Beat Saber, ale jinak je to s používáním VR docela bída, a to říkám jako fanoušek HTC Vive, který i Oculus Quest od Facebooku hodnotil velmi kladně.

Kromě toho, že technologie zatím není dostatečně pokročilá, aby dokázala zajistit přirozený přechod mezi reálným světem a virtuální realitou, má snaha Facebooku ještě jednu slabinu – lidé mu nevěří. Facebook je v podstatě synonymem toho, co je špatného s technologickými firmami a jejich algoritmy. Snahy Facebooku dostat k lidem hardware, jako je zařízení Portal pro videokonference nebo dříve telefon, skončily fiaskem a nevypadá to, že by se na tom mělo v nejbližší době něco měnit. A těžko pomůže změna jména, protože Google může pod jménem Alphabet okouzlovat investory, ale pro spotřebitele je to pořád Google, ve kterém už úplně neplatí nepsané pravidlo „Don't be evil“. A ve Facebooku takové nepsané pravidlo ani nikdy neměli.

Krátce ze světa

Dominanci Facebooku na poli sociálních sítí špatná pověst moc neohrožuje, je příliš velký, i když Facebook jako takový je podle všeho na zenitu nebo za ním, ale WhatsApp a Instagram tak pošramocenou pověst nemají, protože zatím jejich uživatelé mají šanci, že se ostatní dostanou k jejich příspěvkům i bez toho, aby Facebooku platili za propagaci vlastních fotek. Facebook neohrozí ani nová sociální síť Truth, kterou oznámil Donald Trump jako svou odvetu Facebooku a Twitteru za to, že bývalého amerického prezidenta zablokovaly ve spojení s útokem jeho stoupenců na Kapitol.

Síť má provozovat nová společnost Trump Media & Technology Group, která slibuje potenciálním investorům potenciální stovky milionů uživatelů. Trump je chce nalákat na svou osobnost a všeobjímající zábavu bez levicové agendy.

Prozatím to vypadá, že Trump opět porušuje pravidla. Síť Truth Social totiž podle odborníků stojí na open source projektu Mastodon, zatímco na webu budoucí sociální sítě stojí, že veškerý počítačový kód je proprietární. Ono je to asi jedno, celý projekt nejspíše vyšumí stejně jako prezidentský blogísek po prohraných volbách.

Grafické karty na Vánoce nebudou, ale Nvidia dá lidem šanci, aby si užili GeForce RTX 3080 formou pronájmu přes internet. Služba GeForce Now nabídne exkluzivní předplatné, které zpřístupní hraní na špičkovém hardwaru s rozlišením až 1440p při 120 snímcích za sekundu. Součástí předplatného je možnost hrát v kuse až osm hodin a při použití multimediálního centra Nvidia Shield služba dokáže přenést na televizi video i s podporou HDR efektů.

GeForce NOW RTX 3080 stojí 2690 korun za půl roku a zajímavé na něm je, že Nvidia servery, na nichž služba běží, postavila s využitím procesorů svého největšího konkurenta, společnosti AMD. Předobjednávky by měly začít příští týden, samotná služba bude v Evropě fungovat od prosince. Levnější přístup ke grafice tohoto kalibru asi letos nebude.

U Shieldu můžeme zůstat – během následujících dní by se na něm měla objevit aplikace O2TV. Je to tak, O2 konečně vydalo aplikaci pro Android TV, kterou firma ale zpřístupnila nejprve jen pro majitele televizí Sony a Philips a Panasonic. O2TV byla posledním rozšířením IPTV platformy, která na Android TV neměla zastoupení, přitom se televizní systém od Googlu dostal během posledních pěti let z role otloukánka na pozici druhé nejrozšířenější televizní platformy pro Tizen od Samsungu.

V každém případě jde o dobrou zprávu pro milovníky sportu i pro uživatele internetu od O2, kteří mají základní verzi IPTV v ceně svého internetového tarifu. Smutnou zprávou však je, že od jara nebude možné přeskakovat reklamu na stanicích Primy, a dá se čekat, že se tohoto nápadu chytí i Nova, což je strašná představa. Kromě přeskakování reklam ale IPTV stále nabízí i kvalitnější obraz než terestrické vysílání.

Z naší zahrádky

Na Techu jsme se zatajeným dechem sledovali představení nových MacBooků Pro, které slibují, že se výkonem vyrovnají nejen nejlepším procesorům od Intelu, ale i nejvýkonnějším grafickým čipům od Nvidie v laptopech. Uvidíme, jak to bude vypadat v reálných testech, ale i kdyby to byla pravda jen z poloviny, je to hukot.

Na straně PC je ale výhoda v tom, že „dostatečný“ výkon dostanete mnohem levněji. My jsme si to vyzkoušeli na v podstatě nejlevnějším notebooku s GeForce RTX 3060, u kterého jsme se více než na konkrétní model zaměřili na to, co všechno takový počítač zvládne a jak na něm mohou vypadat moderní hry. A výsledky jsou pozitivní, proložte takhle výhodné herní notebooky ještě nebyly. Odemčeno.

Páteční téma bylo lehce retro. Na přání několika čtenářů jsme připravili pár rad k výběru gramofonu včetně tipů na čtyři osvědčené kousky za velmi dobrou cenu. Prodej desek je na vrcholu, v první půlce roku se téměř zdvojnásobil, a to má i jeden méně příjemný efekt: zásoby jsou tenké a nové dodávky budou dražší.