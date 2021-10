Jsme Facebook, ale neříkejte nám tak. Virtuální realita je otloukánek, ale my vám ji vnutíme. Anebo alespoň zkusíme přesvědčit investory, že v ní je budoucnost. My můžeme mít radost alespoň z toho, že i pod Facebookem se dobře daří pražskému hernímu studiu Beat Games a jeho hře Beat Saber, která hlásí další rekord v tržbách. A skvěle je na tom také Apple, který si umí poradit i s čipovým hladomorem.

Facebook se přejmenoval a nová společnost Meta provozuje všechny stávající služby pod palcem Marka Zuckerberga. Ten ve čtvrtek, nedbaje českého státního svátku, předvedl další ze svých typických uhrančivých proslovů a překonal rekord v marketingových blábolech vyslovených za deset minut. To není hrubé hodnocení práce špičkového manažera a jednoho z nejbohatších mužů planety. To je střízlivé hodnocení toho, jak se provozovatel největší sociální sítě na světě prezentuje vůči investorům a uživatelům. Spousta prázdných slov.

Přejmenování společnosti Facebook na Meta je samo o sobě známkou toho, že s Facebookem není něco v pořádku. Je to toxická značka, která kazí jméno ostatním produktům. Přejmenování je způsob, jak chce firma přesvědčit lidi, aby používali služby entity, která poškozuje společenský řád v zájmu zisku, a ještě více se jí odevzdali.

Je symbolické, že největší odpor vůči Facebooku projevili fanoušci technologie, na kterou Facebook (dnes už Meta) sází do budoucna. Když Facebook koupil Oculus jako pionýra moderního VR, vyvolalo to obavy, očividně právem. Když pak Facebook rozhodl, že uživatelé VR headsetů Oculus budou muset používat facebookový účet pro přístup k aplikacím, vyvolalo to bouři. A Facebook zdánlivě ustoupil. Příští rok propojení mezi sociální sítí Facebook a VR headsety zruší… ale:

Oculus Rift už nebude Oculus Rift a Oculus App už nebude Oculus App, ale Meta Quest a Meta Quest App. Meta a metaverse je zajímavé slovo, kterému jsme se věnovali v minulém newsletteru. Facebook chce vybudovat metaverse, což je virtuální konstrukt, který má uživatele zcela pohltit. Místo obrazovky představují budoucnost headsety, alespoň do chvíle, než se Facebook dokáže lidem napíchnout přímo na centrální nervovou soustavu jako ve filmu Matrix. Alespoň tak to působí.

Facebook slibuje produkty, které ještě neexistují, a prezentuje je poněkud zvláštně. Foto: Facebook

Facebook se plánem prosadit virtuální realitu jako nový způsob komunikace nijak netajil, hlásí se k němu minimálně od roku 2016, kdy se objevil na představení novinek od Samsungu – zatímco publikum mělo na hlavě VR headsety, Zuckerberg prošel na pódium… A ukázal tak, jak zrádná může virtuální realita být. Odstřihne vás od reality. A představa, že nad budoucností lidské komunikace vládne firma, která se podílela na manipulaci s volbami, která vychází vstříc nedemokratickým vládním režimům… to je strašná věc i pro ty největší techno optimisty.

Virtuální realita ale může být zároveň skvělá. Ve firmách pomáhá snížit náklady na školení, umožňuje zajímavé formy spolupráce na 3D modelování a v neposlední řadě dělá lidem radost prostřednictvím videoher. Ale… s rezervou, protože opravdu úspěšných VR her je extrémně málo a ukazuje se, že ty nejjednodušší fungují nejlépe. Příkladem může být Beat Saber Jána Ilavského a jeho party z Beat Games. Jeho hra založená na principu máchání světelnými meči do rytmu populární hudby je nejúspěšnější VR hrou současnosti i historie. Jen na platformě Oculus Quest utržily Beat Games 100 milionů dolarů. Ján Ilavský přitom říká, že by býval byl spokojený s pár tisíci dolarů zisku.

Krátce ze světa

O trochu více než 100 milionů utržil Apple za poslední čtvrtletí. Aktuální hospodářské výsledky přinesly meziroční nárůst o 29 procent na 83,36 miliardy dolarů, přestože podle Cooka firma přišla o šest miliard dolarů tržeb kvůli nedostatku součástek. Konkurence je na tom ale s dodávkami hůře, což se projevilo i na prodejích chytrých telefonů. Apple zvýšil meziročně dodávky o 47 procent, přitom je léto pro Apple tradičně nejslabším obdobím.

Apple se tak dostal na třetí místo v globálních prodejích, Samsung meziročně prodal o 14 procent telefonů méně, ale vrátil se na pozici světové jedničky. Xiaomi, které v předchozím čtvrtletí bylo globální jedničkou, spadlo na třetí místo s meziročním poklesem jen o 4,6 procenta. Samsung se přitom letos nemohl opřít o novou verzi Galaxy Note, na trh uvedl pouze nové skládací telefony. Do první pětky se ještě dostalo dvojjediné Vivo a Oppo, obě značky mají téměř devět procent trhu, zbytek trhu dále oslabuje.

Herní studio Amanita Design vydalo další hru, která se výborně hodí k Halloweenu. Pod názvem Happy Game se skrývá temné, brutální dada, které zpracováním a herními principy (nebo jejich absencí) připomíná úspěšného roztomilého Chuchla, což je logické, hry mají stejného autora – Jaromíra Plachého.

Happy game je vizuálně působivá hříčka s děsivým nádechem. Foto: Amanita Design

Hlavním hrdinou je tentokrát malý kluk, který se v noci vzbudí a pak už ho čekají noční můry, brutalita a (ne)logické hádanky ve vlastně hrozně roztomilé grafice. Osobně jsem dokázal hrát necelou hodinu, ale pokud máte dostatečně zvrhlou povahu, můžete si Happy Game užít, na konci nejspíše čeká katarze.

Z naší zahrádky

Na Techu je přání čtenářů naším rozkazem, a tak jsme připravili průvodce výběrem gramofonu pro začátečníky. Ona není nejlepší doba se teď pouštět do sbírání vinylů, protože na trhu je i málo PVC a gramofony se také shání o něco hůře, ale dobrou zprávou je, že i dnes se dají koupit slušné plně automatické stroje.

Stav trhu s elektronikou jsme rozebrali pod titulkem Vypráskané Vánoce. Nechci jím popírat skutečnost, že Vánoce mají být hlavně svátkem rodinným, že nezáleží jen na dárcích, ale pokud patříte k 99,99 procentům populace, která na Vánoce dárky chystá, tak si raději pospěšte. Hrozí, že nebudou, protože nedorazí.

Nakonec odemykáme recenzi levného notebooku se špičkovým OLED displejem, který si zaslouží pozornost, i když nemá dokonalou klávesnici. Nezbývá než doufat, že mizerné LCD obrazovky s malým barevným rozsahem a nízkým jasem časem vymizí.