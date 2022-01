Technologie slaví triumf. Microsoft, Apple i Samsung sice bojují s poklesy akcií kvůli obavám investorů z inflace, ale jejich hospodářské výsledky ukazují, že technologie prostě potřebujeme k životu a neváháme za ně utrácet. Oživení trhu s počítači pokračuje, ale zajímavější je dění u mobilních telefonů. Apple i Samsung, jež spolu ovládají skoro polovinu globálního trhu a ještě více v západním světě, hlásí rekordy a obě firmy jsou optimističtější ohledně dostupnosti čipů a přepravních kapacit.

Vedle zahájení výsledkové sezony začalo také představování nových telefonů pro rok 2022. I to ukazuje rozdělení světa mobilů. Apple totiž nový telefon, iPhone SE 2022, představí nejspíše v březnu a Samsung už oznámil, že oficiálně ukáže Galaxy S22 v online přenosu 9. února. Zato čínské značky se již do novinek pustily na plný plyn.

Xiaomi už novou generaci vlajkové lodi Mi 12 v Číně prodává i s procesory Snapdragon 8 Gen1 a tento týden ukázalo i novou řadu Redmi Note 11 pro spořivější zákazníky, do Česka se dostane 17. února. Xiaomi hodně sází na nové foto senzory, a to je asi to nejlepší, co se dá letos od telefonů ve střední třídě čekat – lepší fotografie. Prostoru pro růst výkonu zas tolik není a ceny klesat nebudou, to už je docela jisté.



Huawei, který stále ještě vyrábí telefony i přes sankce omezující přístup k moderním procesorům, představil v prosinci v Číně skládací telefon P50 Pocket s konstrukcí „véčka“, tedy malý čtverec, který se rozloží do rozměrů standardního mobilu jako Galaxy Z Flip3 od Samsungu. Novinkou je, že se tento telefon vybavený procesorem Snapdragon 888 bude prodávat i v Česku. S cenou 35 tisíc a absencí služeb Google Play to ale bude mít proti Samsungu za 25 tisíc hodně těžké, i když telefony Huawei tradičně dobře fotí.



Realme se v rámci výsledků stále chlubí tím, že jde o nejrychleji rostoucí značku na světě, v Česku loni firma zčtyřnásobila prodeje. A i když už nemá tak agresivní cenovou politiku, chce v tom pokračovat s novou řadou telefonů s devítkou v názvu. Zatím firma jen oznámila, že nabídne dosud nejlépe vybavenou (a nejdražší) variantu „číselného“ telefonu Realme 9 Pro+ s novým čipem MediaTek Dimensity 920 5G, který by měl být výkonnější než nejlepší čipy Qualcommu v řadě Snapdragon 7xx. Více se dozvíme 15. února, snad i s cenami.



Realme patří do koncernu BBK Electronics stejně jako Oppo, Vivo a OnePlus. Poslední z těchto značek vznikla pro západní trhy, ale kvůli snaze o úspory ji firma v podstatě sloučila s Oppem. Poslední představený kousek OnePlus 10 tak šel do prodeje nejprve v Číně. Tradičním fanouškům značky to muselo udělat velkou radost. Paradoxní je, že čínský OnePlus dokázal v USA dosáhnout dvouprocentního podílu na trhu, podle agentury Counterpoint prodal dvojnásobek telefonů ve srovnání s Googlem.



U telefonů vlastně můžeme ještě zůstat. Vypadá to, že ARM Holdings, firma která vyvíjí podobu mobilních procesorů, neskončí v náručí Nvidie. Ta oznámila záměr ARM koupit v září 2020, podle Bloombergu ale akvizice narazila na námitky regulátorů. Japonská SoftBank, které by se hodily volné prostředky, tak připravuje úpis akcií na burze, i když tímto způsobem získá podle všeho méně peněz. Bez financí Nvidie bude ARM pro SoftBank ztrátovou – v roce 2016 byla hodnota britských čipových architektů 31 miliard dolarů, nyní SoftBank oceňuje ARM na 24 miliard. Nvidia byla ochotná zaplatit 40 miliard, ale přišla ve špatnou chvíli, kdy se situace kolem počítačových čipů ostře sleduje a kdy se regulátoři snaží o větší přísnost vůči technologickým firmám.

Spojení Nvidie a ARM přitom má zajímavý potenciál – zkombinování efektivní výpočetní jednotky firmy ARM s grafickými čipy Nvidie by mohlo vést k vyrovnanějšímu boji výrobců Androidů s čipy od Applu. A Qualcomm s Intelem by dostali ještě silnější konkurenci. Ale to jsou zrovna argumenty, které odpůrci akvizice používají, aby něčemu takovému zabránili.

Nvidia má ovšem také pozitivnější zprávy: v obchodech se dají po dlouhé době koupit grafické karty, možná pomohlo i ochlazení trhu s kryptoměnami. Ceny jsou stále vysoko nad doporučenými částkami, ale GeForce RTX 3060 za 20 tisíc korun, která se dá koupit, je lepší než stejný model prodávaný za 30 tisíc, který navíc ani nebyl skladem.

Firma také vylepšila cloudovou herní službu GeForce Now a majitelé novějších televizí od LG mohou hrát na velké obrazovce i bez set-top-boxu Nvidia Shield, i když na něm Nvidie nabízí nejlepší obrazovou kvalitu i díky výbornému převodu videa do vyššího rozlišení s využitím strojového učení. Vylepšení kvality obrazu nabízí Nvidia nově i na počítačích ve Windows a Mac OS – bohužel nejlepší varianta vylepšování s umělou inteligencí vyžaduje přítomnost alespoň trochu slušné grafické karty (GeForce GTX 1080, GTX 16xx nebo RTX), což trochu popírá smysl streamování her z cloudu.

Z herního světa je i pozitivní zpráva týdne. Hra Joe Danger od Hello Games opět funguje na zařízeních s aktuálním iOS. Proč je to tak pozitivní zpráva? Protože ukazuje, že někteří vývojáři o své hry umí pečovat a pečují i o své hráče.



Sean Murray, zakladatel Hello Games, který se proslavil tím, jak z problematické hry No Man's Sky vytvořil úspěšný titul s fantastickou komunitou prostě tím, že nepovedené věci s vervou jeho tým opravoval, a už šest let ji dále rozvíjí. Titulem, který Murrayovi zajistil šanci vytvořit vlastní vesmír plný podivuhodných planet a stvoření, byla právě arkádová hra Joe Danger, která původně vyšla v roce 2010 na PlayStation 3.



Před devíti lety pak vznikla varianta pro iOS, která ale na nových verzích operačních systémech Applu už nefunguje a tím se dostáváme do současnosti a k pozitivitě. Sean Murray oznámil remasterovanou verzi, kterou majitelé původní hry dostanou zdarma jako klasickou aktualizaci koupené aplikace. Samostatně hra stojí 49 korun, což je fajn. Žádné mikrotransakce a podivnosti, prostě jen zábavná hra, na které kaskadér na motorce jede zleva doprava a překonává překážky.



Silnou pohnutkou k vytvoření nové verze byl ale dopis od maminky autistického chlapce, pro kterého je hra Joe Danger odměnou za překonávání stresových situací. Můžete namítnout, že jde jen o srdceryvný marketing… Ale i kdyby byl, je to připomínka toho, že videohry znamenají mnohem víc než jen položku ve výsledkové listině Microsoftu, Sony nebo Nintenda. Nebo Applu. A že jsou to položky významné.

Tento týden byl sice výsledkový, ale našli jsme si čas i na recenze. Huawei s telefony tolik zajímavý není, ale příslušenství občas udělá povedené. Do kategorie věcí, které lze snadno doporučit, patří nový Bluetooth reproduktor Sound Joy, který vznikl ve spolupráci s francouzskými experty na luxusní audio Devialet. Odemčeno.

Druhé testování se týkalo telefonu Poco M3 Pro 5G, který pokračuje v trendu komplikovaných názvů mobilů. Xiaomi se v tomto případě povedlo nabídnout v podstatě nejlevnější telefon s podporou 5G na trhu, navíc s docela povedeným hlavním fotoaparátem.

Nakonec to nejlepší: Ještě před zahájením prodeje v Česku jsme mohli otestovat Surface 8 Pro od Microsoftu. Novinka má větší displej díky zmenšeným rámečkům a měření obrazovky ukázalo nádherně věrné barvy. Klávesnice se skrytým dotykovým perem je také fajn, jen se prodává zvlášť.