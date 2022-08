Zatímco nové technologie v oblasti fotovoltaiky plní stránky odborných vědeckých časopisů, Adidas zkouší něco přízemnějšího. Nabízí sluchátka, která se nabíjí ze slunce. Ve tmě vydrží hrát až osmdesát hodin, na slunci neomezeně.

Na sluchátkách za 225 dolarů je nejzajímavější použitá technologie – ohebné panely Powerfoyle švédské společnosti Exeger. Podle výrobce panely fungují na principu fotosyntézy a místo tvorby panelů z velkého množství solárních buněk tvoří celý panel jedna velká buňka, jejíž tvar a rozměry se přizpůsobí typu použití.

Powerfoyle nepotřebuje podle výrobce ani slunce, stačí i umělé světlo nebo slabé světlo, když je slunce schované za mraky. Roli údajně nehraje ani úhel dopadu světla, protože energii použitý materiál, fotosenzitivní barvivo, přijímá ze všech stran.

Exeger má svou technologii patentovanou, ale zatím nezveřejnil technické detaily, jako je třeba efektivita převodu světla na elektřinu nebo výsledky testování dlouhodobé životnosti. Známé je pouze tvrzení, že v závislosti na světelných podmínkách může Powerfoyle dosáhnout dvojnásobné efektivity než ohebné panely založené na křemíkové technologii, tento údaj ale vůbec nic neříká, když nespecifikuje ony světelné podmínky.

I přes absenci ověřitelných dat má Exeger pro svou technologii dost zájemců a první produkty míří na trh. Ještě před Adidasem panely Powerfoyle použila společnost Urbanista pro svá sluchátka a POC Sports nasadil sluneční zdroj energie do své chytré cyklistické helmy Omne Eternal.

Informace o sluchátkách od Urbanista jsou zajímavé, protože říkají, že hodina na slunci přidá hodinu energie pro přehrávání hudby z in-ear sluchátek. To není moc, popravdě, in-ear sluchátka mají velmi malou spotřebu, ale pro nenáročnou elektroniku, jako jsou bezpečnostní kamery, zvonky, vypínače a další prvky internetu věcí, to může být zajímavá alternativa jednorázových baterií nebo tradičních solárních panelů. Výrobce se chlubí i tím, že při výrobě ve Švédsku nedochází k vypouštění škodlivých látek a celá produkce je uhlíkově neutrální.

Zaměření na malá zařízení naznačuje, že výroba je zatím nákladná a produkce ve velkých formátech na střechy nebo pole nedává smysl, ale u elektroniky se nejspíše můžeme těšit na více zařízení, která se obejdou bez elektřiny ze zásuvky. Horší zprávou je, že tuhle energii zdarma si výrobci nechávají dost zaplatit, takže zákazník ve výsledku nic neušetří, alespoň zatím.

Apple ví, že šetřit nestačí, a tak kromě omezeného náboru nových lidí plánuje zvýšit svoje zisky, a to prodejem reklamy. Firma chce rychle více než zdvojnásobit svůj obrat z prodeje reklamy na mobilních zařízeních ze čtyř miliard na dvouciferná čísla.

Neveřejné plány Applu připomněl Mark Gurman z agentury Bloomberg, který má spoustu informací o produktech i strategii Applu díky svým kontaktům uvnitř firmy i mezi dodavateli. Apple podle jeho textu například chystá po vzoru Googlu začlenit reklamy do své mapové aplikace a do prodejních aplikací Apple Books nebo Apple Podcasts, stejně jako těží z reklamy v Apple App Storu.

Ironické přitom je, že Apple pro cílení reklamy používá informace o svých uživatelích, zatímco bojuje proti ostatním aplikacím a službám, které by chtěly získávat podobné informace a cílit podle nich reklamu. Kromě sledování finančních výsledků Applu tak bude zajímavé sledovat i reakce regulačních orgánů v Evropě i USA.

Velká aktualizace Windows 11 přinese 20. září, skoro rok od svého vydání, zpátky možnost přetáhnout aplikace na hlavní panel a připnout je tam. Je smutné, že tahle základní věc ve Windows 11 nebyla od počátku, a ještě smutnější je, že tato staronová funkce bude podle všeho největší vylepšení, které aktualizace přinese. Microsoft vrátí také možnost v nabídce Start pracovat se složkami. Vlastně je tu ještě jedno velké vylepšení, o kterém se mluví už asi pět let – správce souborů se dočká podpory záložek známých z prohlížečů webu. Hurá.

Mimochodem s vylepšováním operačních systémů mají problém všichni – Android 13 nemá žádnou pecku, Apple čelí kritice kvůli přepracovanému systému práce s více aplikacemi na iPadu, kvůli kterému nový iPad OS vydá později… operační systémy jsou už dospělé a je těžké vymyslet něco nového a zároveň opravdu užitečného.

Možnost ušetřit a udělat něco užitečného nabízí připojení k internetu – my jsme se podívali na řešení problémů, reálné potřeby a také na to, proč se z nabídky Cetinu a O2 ztratilo skoro devadesát tisíc nejrychlejších přípojek.

Během týdne jsme vydali dvě recenze, na party reprosoustavy Panasonic TMax a odolný telefon, se kterým můžete hrát kopanou nebo s ním prostě můžete pracovat v prachu a vlhku. CAT S53 je zajímavější, takže dostal přednost.

Nakonec odemykáme recenzi nové hry slovenského studia Nine Rocks Games. Simulátor lovu s důrazem na stopování a etický přístup není pro každého, chce po hráčích, aby přestali spěchat, ale i když se vám příčí střelba na zvěř, můžete se ve hře hodiny a hodiny toulat po lesích.

