Hlavní událostí týdne měl být veletrh IFA v Berlíně, který svým způsobem sloužil jako start vánoční prodejní sezony, protože na něm výrobci ukazovali to nejlepší, co letos vytvořili, včetně rekordně velkých televizí a skládacích počítačů. Ale to by se nesměly dít velké věci jinde.

Představila se nová generace USB, protože v tomto standardu je stále ještě malý zmatek. Američané zavedli nové sankce na vývoz pokročilých počítačových čipů do Číny a Ruska. Netflix i Disney plánují levnější předplatné a Amazon vypustil do světa miliardový seriál. A to stále není všechno.

Začneme u USB, protože s kabely s různými koncovkami a stejnými písmeny v názvu se setkáváme všichni denně. Možná jste už slyšeli o USB 4, které má v podstatě sjednotit proprietární technologii Thunderbolt3 od Intelu a mezinárodního standardu USB používaného všemi. Tento týden organizace USB Implementers Forum představila standard USB 4 version 2, která nabídne až dvojnásobnou přenosovou rychlost proti nejrychlejší variantě stávajícího USB 4.

Když pomineme zmatky kolem rychlostí USB 4 a kabelů, se kterými lze takové rychlosti dosáhnout, měla by další generace USB přenášet data rychlostí 80 Gbps. To, že za dvě minuty zkopírujete obsah 1TB SSD disku, je jedna věc, ale díky nové verzi USB to zařízení zvládnou se stejnými kabely, které dnes přenesou maximálně 40 gigabitů dat za sekundu.

Konektor USB Type-C bude standardem pro nabíječky, samotný protokol pro přenos dat může mít několik verzí Foto: Shutterstock

Skeptik se může ptát, k čemu taková rychlost bude, ale pro špičkové vědecké a průmyslové aplikace to může být zajímavé. A fanoušci technologií na vlnu USB 4 version 2.0 skočí určitě také, protože nesnesou žádný slabý článek ve svém počítači. Pro připojení myši nebo USB klíčenky k počítači to samozřejmě potřeba nebude, ale co třeba streamování obrazu z PC do všech obrazovek v domácnosti, v 8K? Za pár let… jen by to chtělo možná na chvíli přestat s dalšími variantami a počkat alespoň na to, až s konektorem USB-C přijdou i iPhony od Applu. Prý už za rok. Ty letošní za týden ukážou i dražších modelů dva průstřely v displeji, které ovšem software změní v jednu protaženou černou piluli.

Zprávy ze světa

Snaha USA omezit technologické pokroky čínské a ruské armády se dotkla čipů používaných pro urychlení práce neuronových sítí – umělé inteligence. AMD a Nvidia oznámily investorům, že je americká vláda upozornila na nový zákaz prodeje čipů. Podle Nvidie se embargo týká čipů A100 a chystaných čipů H100 a že na tom firma může tratit až 400 milionů dolarů. AMD uvedlo, že se zákaz týká jeho čipů MI250, ale že méně výkonné čipy MI100 může dále dodávat.

Špičkové procesory a vývoz technologií se staly důležitou součástí geopolitiky, rozšíření embarga na čipy pro datová centra a zpracování velkých objemů dat může zpomalit pokroky v Číně, která se snaží vyvíjet vlastní křemíkové technologie, ve kterých zatím zaostává za americkými firmami a výrobními závody Intelu a TSMC či Samsungu.

Netflix údajně začne nabízet novou verzi předplatného sponzorovanou reklamami už v listopadu, aby předběhl konkurenční Disney+, které se ke stejnému kroku chystá od prosince. Do konce letošního roku chce mít Netflix na levnějším předplatném s reklamou alespoň půl milionu zákazníků. To, že si velcí hráči v oboru internetové zábavy chtějí pomoci k lepším finančním výsledkům prostřednictvím reklamy, není novinka. Americká služba Hulu na reklamu sázela od svého počátku.

U Netflixu jde ale spíš o projev mírného zoufalství – firma pod tlakem konkurence začala ztrácet předplatitele a poměr ceny a výkonu u Netflixu neobstojí – všichni konkurenti nabízí za základní cenu vždy nejvyšší možnou technickou kvalitu obrazu a zároveň umožňují sledování na několika zařízeních.

Netflix proti tomu za stejné peníze nabízí jen sledování pro jednoho a v kvalitě DVD, což znamená návrat o čtvrt století zpět. Krásně to vynikne, když si na Prime Videu (79 korun měsíčně) pustíte Pána prstenů: prsteny moci… 4K, HDR a naprosto neuvěřitelná výprava… a vedle toho si můžete pro férové srovnání pustit na DVD Císařova pekaře. Miliardový rozpočet (samozřejmě v dolarech) na Pána prstenů podle Bezose by nicméně byl znát, i kdybyste se koukali přes terestrické vysílání na historické černobílé televizi. Dokonce i HBO Max s Rodem draka musí při pohledu na Prsteny moci sklonit hlavu. Samozřejmě jen z technického pohledu, jinak Rod draka mile překvapil.

Prsteny moci mají bohatou výbavu, příběh se ale od odkazu J. R. R. Tolkiena hodně vzdálil Foto: Amazon Studios

A co ta IFA? Nejvíce pozornosti díky své odlišnosti upoutaly skládací obrazovky v noteboocích. Lenovo ukázalo novou generaci skládacího ThinkPadu Fold, který má nabídnout v jednom těle malý 13“ notebook s klávesnicí nebo 16“ „desktop“. S cenou předchozí generace kolem 80 tisíc korun to je spíš jen gesto než smysluplný produkt. To platí i pro Zenbook 17 Fold OLED, který vypadá ještě lépe než ThinkPad, ale je ještě dražší a jeho smysl je podobný… První notebook klasického typu vznikl před 40 lety a nikdo zatím nevymyslel nic jednoznačně lepšího – a to platí pro tablety Microsoft Surface i vychytávky, jako je ConceptD Ezel od Aceru…

Zenbook 17 Fold OLED umí být kompaktní laptop nebo velký 17“ displej s klávesnicí Foto: Asus

A co svět audia a videa? Jen mírný pokrok v mezích zákona. Sennheiser ukázal vylepšenou verzi svého skvělého (a drahého) soundbaru Ambeo, TCL ukázalo obří televize, vylepšený soundbar RayDANZ také brýle, které uživateli vytvoří soukromé kino přímo před očima, ale i to je jen mírně vylepšený produkt představený dříve. Samsung tradičně v Berlíně ukazuje ledničky a důraz na ekologii, protože nové telefony představuje o pár týdnů dříve – ne jako v minulosti, kdy největším hitem IFA byly telefony Galaxy Note. Největší hvězdou na stánku Samsungu tak je nový herní monitor Odyssey G8 postavený na QD OLED technologii.

Z naší zahrádky

My jsme se na Techu podívali na novou generaci hodinek od Samsungu, i když nemá cenu zapírat, že bez otočné lunety Galaxy Watch5 Pro ztratily trochu na svém kouzlu. Ale to neznamená, že nemají silné stránky nebo že snadno najdete lepší hodinky pro Android.

Trochu netradičně jsme se se zápisníkem budoucího solárníka vydali mezi paragrafy a státní úřady, abychom zjistili, co dělat s nepřejícími sousedy a památkáři.

Nakonec odemykáme pohled na to, jak se za poslední rok změnily domácnosti z pohledu technologií. Nejvíce si může mnout ruce Apple a překvapivě Amazon, který se stal králem domácí bezpečnosti.