Sonos zahájil novou éru chytrých reprosoustav, když představil dvojici Era 300 a Era 100. Větší a dražší Era 300 působí výrazněji díky netradičnímu designu i příslibu skvělého sterea z jediné reprosoustavy a schopnosti reprodukovat prostorové audio z aplikace Apple Music.

V našem testu Era 300 ukázala, že umí slušně a moderně hrát, i to, že to Sonos myslí s novou generací vážně, i když to znamená přidat podporu „horšího“ Bluetooth připojení nebo možnost napojit na reprosoustavu jakýkoliv zdroj zvuku přes standardní konektor USB-C.

Poté jsme začali testovat levnější reprosoustavy Era 100 a nestačili se divit.