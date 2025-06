Ano, testovali jsme zářivě oranžová sluchátka a nestydíme se za to. Londýnská firma Nothing se svou levnější značkou CMF opět mile překvapila. CMF Buds 2 jsou v některých ohledech ještě lepší než „vyšší“ model s přídomkem Plus, který jsme už testovali.

Cena 1400 korun a kvalitní zvuk, kterému lze na přání přidat dunivé basy, i s rušením okolního hluku, je ideální kombinace na prázdninové cesty nebo jako dostupný dárek za vysvědčení. CMF ostatně míří na mladší zákazníky.

Zbývá vám ještě 90 % článku