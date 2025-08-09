Je to způsob života, bratrství. Je to naše věc, cosa nostra… Mafie a Mafie 2 jsou herní obdoba knižního a filmového Kmotra – definují celý žánr a navzdory snahám o napodobení se zatím nikomu nepodařilo podat mafiánské příběhy poutavěji.
Nový díl herní mafie s podtitulem Domovina, The Old Country, se hlásí o podobné hodnocení. Čeští vývojáři se rozhodli vrátit v čase, ke kořenům organizovaného zločinu i k tomu, co z prvních dvou dílů mafie udělalo kultovní záležitost.
Nový díl se odehrává na Sicílii před 120 lety, má nového hrdinu a těžko se od hraní dá odtrhnout. Českým fanouškům navíc Domovina přináší i kompletní český dabing.
Co se dočtete dál
- Jak se návrat na Sicílii v předpokračování série mafia povedl.
- Na jaké novinky vedle většího důrazu na nože se hráči mohou těšit.
- Jak si hru užít naplno z pohledu atmosféry i technického výkonu.
