V jednoduchosti je krása, a nic to neukazuje tak dobře jako pixel art – obrázky vytvořené malými kostičkami v omezené paletě barev. V počátcích počítačů byla taková jednoduchá grafika to jediné, co osmibitové stroje zvládaly a autoři se museli hodně snažit, aby vytvořili něco dostatečně působivého, aby za to lidé chtěli platit.

Vývojář Karel Matějka má ale výzvy evidentně rád. Bzzzt je pocta herním legendám 80. let, která spojuje fantastický pixel art s perfektním herním systémem. Takzvané hopsačky můžou mít spoustu podob, od Super Maria přes Sonica až po moderní skákačky Super Meat Boy nebo Celeste. Od dětských hříček až po herní očistec. Bzzzt patří spíše k té druhé sortě, ale vlastně to je trochu klam.

