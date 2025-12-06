Televize řady The Frame přišly s chytrým nápadem. Měly proměnit velký černý obdélník v obývacích pokojích v umělecké dílo. Místo odpočívající elektroniky mají uživatele těšit reprodukce slavných obrazů – bez odlesků a s přirozeným vzhledem kopírujícím plátno.
Letos se Samsung rozhodl televize Frame vylepšit. Většina se jich prodávala jako druhá televize do domácnosti, ale The Frame Pro má ambice obsadit obývací pokoje. Firma použila kvalitnější panel, začala nabízet i 85“ úhlopříčku a přidala bezdrátový mozek, který má usnadnit instalaci.
Co se dočtete dál
- Co přináší The Frame Pro ve srovnání s původní televizí The Frame.
- Jak digitální obraz funguje v roli televizní obrazovky.
- Kde se Samsung dopustil sabotáže a co to znamená pro zákazníky.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.