Veletrh IFA v Berlíně dává stále větší prostor domácí technice místo počítačů a telefonů. LG má například v celé výstavní hale jen pár televizí, ale desítky obrazovek v chladničkách a kolem nich.
Obrovský prostor na veletrhu patří vysavačům a mopům, a nejen těm robotickým. I když jde o technologii starou téměř třicet let, uklízení podlah zažívá zlatý věk. Do překonávání překážek a boje proti bakteriím se pustily desítky čínských firem i obři jako Samsung.
Co se dočtete dál
- Jak se mění „nudná“ oblast domácí techniky a proč je inovativnější než PC a telefony.
- Proč se vrací pára a nakolik může být skutečně užitečná.
- Co se změnilo u technologií pro zahradu a proč už se robotická sekačka hodí téměř amkoliv.
