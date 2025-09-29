AirPody Pro 2 byly dlouho nejlepší sluchátka pro iPhony. Applu se před třemi lety podařilo vyvinout zařízení, které nabízelo solidní zvuk, vynikající odrušení okolního hluku a funkce sladěné s telefony s jablíčkem ve znaku.

Od nové generace se nedalo čekat nic jiného než pokračování trendu. AirPody Pro 3 jsou nová nejlepší sluchátka pro telefony od Applu. To je závěr po nejdůkladnějším testování bezdrátových sluchátek, jaké jsme kdy provedli.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál

  • Čím nás sluchátka přesvědčila při intenzivním testování a kde Apple sliby úplně nenaplnil.
  • Jak z AirPodů Pro 3 dostat lepší zvuk, i když to výrobce oficiálně neumožňuje.
  • Kdo z konkurence nabízí lepší zvuk a proč na Androidu pořád AirPody nejsou optimální.
