AirPody Pro 2 byly dlouho nejlepší sluchátka pro iPhony. Applu se před třemi lety podařilo vyvinout zařízení, které nabízelo solidní zvuk, vynikající odrušení okolního hluku a funkce sladěné s telefony s jablíčkem ve znaku.
Od nové generace se nedalo čekat nic jiného než pokračování trendu. AirPody Pro 3 jsou nová nejlepší sluchátka pro telefony od Applu. To je závěr po nejdůkladnějším testování bezdrátových sluchátek, jaké jsme kdy provedli.
Co se dočtete dál
- Čím nás sluchátka přesvědčila při intenzivním testování a kde Apple sliby úplně nenaplnil.
- Jak z AirPodů Pro 3 dostat lepší zvuk, i když to výrobce oficiálně neumožňuje.
- Kdo z konkurence nabízí lepší zvuk a proč na Androidu pořád AirPody nejsou optimální.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.