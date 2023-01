Jsou chvíle, kdy člověk opravdu potřebuje uklidnit nervy. Nemusí to být jen po debatě prezidentských kandidátů, může to být třeba jen po obyčejné srážce s blbcem. Mně v takové situaci pomáhá hudba. Třeba Lindsey Buckingham a jeho neskutečně rychlé prsty na strunách akustické kytary ve skladbě Never Going Back Again.

Jenže v noci nemůžete dost dobře pustit reprosoustavy a budit děti nebo sousedy, chce to sluchátka. Nejlépe něco kvalitnějšího než bezdrátové pecky do uší. Naštěstí jsem měl po ruce Sennheiser HD 600, sluchátka, která jsme v Hospodářských novinách zmínili už alespoň dvacetkrát. Vždy to ale bylo jen letmo, jako odkaz na legendu. A tentokrát nastal čas to napravit.

Třeba proto, že se i po pětadvaceti letech stále vyrábí, a pořád mají co nabídnout. Jsou to jedny z nejlepších sluchátek na světě, a platí to, i když třeba nesnášíte kabely. Sám jsem kvůli nim v minulosti zničil skvělá sluchátka i drahý telefon. Ale Sennheiser HD 600 na takové drobnosti nechají člověka zapomenout.

Sluchátka Sennheiser HD 600 Foto: Otakar Schön