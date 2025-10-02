Herní strategie Microsoftu má novou podobu, která se projevuje zdražováním na všech stranách. Navíc konzole Xbox jsou v Česku a velké části Evropy v podstatě nesehnatelné.

V Česku už Microsoft zákazníkům přímo neprodá ani základní Xbox Series S, přestože je dnes o dvě třetiny dražší než v roce 2022. Teď firma oznámila další výrazné zvýšení cen služby Game Pass a nové heslo: „Nyní hrajeme takhle“.

Nová podoba hraní podle Microsoftu znamená, že společnost bude mít čtyři varianty služby Game Pass s odlišnou nabídkou než doposud a s vyššími cenami. Ty se dotknou hráčů na PC a zájemců o nové tituly v den jejich vydání.

Uživatelé na oznámení, které zdražení služeb prezentuje jako výrazné vylepšení služby díky přidaným funkcím, reagovali hromadným rušením předplatného.

  • Jak Microsoft mění službu Game Pass a proč se fanoušci bouří.
  • Komu se nejdražší varianta Game Pass Ultimate v nové podobě vyplatí, a pro koho je zbytečná.
  • Jak se vyvíjí strategie Microsoftu v herní oblasti a co může přinést v příštím roce.
