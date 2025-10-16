Apple podle očekávání představil další generaci svých procesorů pro osobní počítače s označením M5. Spolu s ní firma tento týden začíná v předprodeji nabízet nový iPad Pro, MacBook Pro a vylepšenou verzi VR headsetu Apple Vision Pro.  

Při uvedení nového čipu se firma z Cupertina překvapivě soustředila na umělou inteligenci. I když vlastní nástroje Applu v této oblasti jsou zatím velmi omezené, šéf společnosti Tim Cook vidí potenciál v profesionálním nasazení Maců při práci s velkými jazykovými modely a generátory obrázků i videa běžícími přímo na zařízení.

Pro zákazníky v EU Apple nachystal také překvapení: nabíječku si budou muset koupit zvlášť. Podle výrobce za to může evropská legislativa. Apple s tímto krokem přišel jako první, ale určitě nebude poslední, kdo základní prvek výbavy k laptopu z krabice odstraní. Ale není to nutně špatná zpráva.

